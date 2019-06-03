شكرا لقرائتكم خبر عن "هنا جودة" تحتل المركز الخامس بالتصنيف العالمى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت "هنا" جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئين المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، والذى يعده الاتحاد الدولى للطاولة لشهر يونيو للاعبين تحت 15 سنة. كانت "هنا جودة" قد توجت بذهبية بطولة تايلاند الدولية للناشئين والتى شارك فيه أهم اللاعبين المصنفين على مستوى ناشئى اللعبة. Advertisements يذكر أن الاتحاد الدولى للعبة اختار هنا جودة للمشاركة فى بطولة العالم تحت 12 سنة والمقرر إقامتها فى سلطنة عمان في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو المقبل.

التصنيف العالمى

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