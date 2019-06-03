شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف للجماهير على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت جماهير الكرة المصرية التوافد على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة بكثافة واضحة، حيث فتح المنفذ أبوابه أمام الجماهير من الساعة الحادية عشرة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً، ثم يتوقف العمل للإفطار قبل أن يعود من الثامنة مساءً وحتى الواحدة صباحاً. وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019 منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها: الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس). الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. Advertisements كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com.

الحضور الجماهيري في تذكرتي

تذكرتى

جانب من الحضور الجماهيرى فى تذكرتى

منفذ تذكرتى في مركز شباب الجزيرة

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