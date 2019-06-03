شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة برج العرب ..7 أرقام لـ"الاتحاد وسموحة" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الإسكندرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الاتحاد السكندرى وسموحة، والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الاثنين فى الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبحث الاتحاد السكندرى فى هذه المواجهة عن الفوز من أجل النجاة من دوامة الهبوط، فيما يسعى سموحة إلى مواصلة الفوز بعد التفوق الأخير على بتروجت بهدفين دون رد بالدورى.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الاتحاد وسموحة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى..