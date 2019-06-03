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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس: " تذكرتى" أعاد الحياة لمقر النادى القديم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو نادي منتخب السويس أن منفذ "تذكرتي " بمقر النادي القديم بمنطقة الملاحة أعاد الحياة له بعد توافد جماهير السويس لاستلام بطاقة المشجع Fan ID وتذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 .
وقال كريم عبد المعين عضو مجلس الإدارة إن النادي يستقبل يوميا" العشرات من الجماهير للتوجه للمنفذ بداخل النادي ورغم أن الادارة تستعد للنقل إلى المقر الجديد باستاد السويس القديم خلال الأسابيع القادمة إلا أننا سعداء بعودة السوايسه للتواجد داخل ناديهم و المساعدة علي نجاح مشروع " تذكرتي " .
وأضاف عبد المعين أن جميع زملاؤه في المجلس تقدمت بطلب استخراج بطاقة المشجع للمساهمه في نجاح البطولة التي تنطلق في 21 من الشهر الحالي وتستضيف السويس مباريات المجموعة الخامسه التي تضم منتخبات تونس و انجولا و مالي و موريتانيا .
يذكر ان منفذ تذكرني بالسويس يشهد إقبال واضح خلال اليومين الماضيين بعد قبول العشرات من طلبات استخراج بطاقة المشجع و تذاكر مباريات كاس الامم الافريقية مصر 2019 عبر موقع تذكرتي.
تذكرتى في السويس
منفذ تذكرتي في السويس
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