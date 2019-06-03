شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 6 انتصارات صنعت عقدة طارق العشرى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع حرس الحدود، فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، حيث يسعى الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد التعثر الأخير أمام الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق، ليفقد نقطتين ثمينتين فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.

يقود حرس الحدود فى مباراته ضد الزمالك، طارق العشرى والذى يمتلك تاريخًا طويلًا من المواجهات ضد الفارس الأبيض، حيث سبق وتقابل "العشرى" فى 17 مباراة ضد الزمالك مع 3 أندية مختلفة (إنبى – حرس الحدود – وادى دجلة)، حقق الفوز فى 6 مباريات وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات.

سجلت الأندية التى دربها طارق العشرى 17 هدفًا فى شباك الزمالك، واستقبلت 18 هدف أيضًا.

وقاد "العشرى" حرس الحدود فى 12 مباراة ضد الزمالك، فاز فى 4 مباريات، وخسر 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباك الحدود 19 هدفًا.

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بينما تولى طارق العشرى قيادة فريق إنبى فى 4 مواجهات ضد الزمالك، فاز فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، سجل 5 أهداف واستقبل هدف وحيد.

وجمعت طارق العشرى مواجهة وحيدة ضد الزمالك خلال قيادته لفريق وادى دجلة وانتهت بفوز الفارس الأبيض 1-0 فى الموسم الماضى.