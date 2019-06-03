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استبعاد احمد توفيق من معسكر الاتحاد أمام سموحة بعد وفاة والده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى خروج أحمد توفيق لاعب وسط الفريق من قائمة مباراة زعيم الثغر أمام سموحه المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم .

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جاء ذلك بسبب وفاة والد احمد توفيق صباح اليوم وهو ما ادى إلى موافقة طلعت يوسف على خروج اللاعب من قائمة المباراة المصيرية .

 

ويسعى الاتحاد السكندرى لتحقيق الفوز اليوم من أجل البقاء بالدورى بعدما تجمد رصيده عند ٣٦ نقطة .

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