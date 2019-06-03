شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الرمضانية لمجموعة شركات المتحدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت دورة كرة القدم الرمضانية لمجموعة شركات المتحدة "الدكتور حسام عمر" مبارياتها، بعد منافسة قوية للفرق المشاركة، وفاز بكأس البطولة فريق عمليات المتحدة للتوزيع "UCtd " . شارك فى الدورة الرمضانية 10 فرق أبرزها، المالية والبنوك والحسابات والقطاع الإدارى والمناقصات ومصطفى النحاس. من جهته قال محمد جلال، المدير التنفيذى للمجموعة، إن الهدف من النشاط الاجتماعى والرياضى هو توطيد العلاقات بين العاملين بالشركة، والتقارب بينهم من أجل رفعة شأن المجموعة وهذا نهج الدكتور حسام عمر فى إدارة المؤسسة منذ إنشائها، حيث نهتم بالنشاط الرياضى وإقامة الفعاليات التدريبية وتفاعيل سبل التواصل والتقارب بين العاملين والمسئولين فى المجموعة . وقدم ياسر كمال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجموعة التهنئة للفريق الفائز وكل الفرق المشاركة على نجاح الدورة الرمضانية التى أقامتها المجموعة على كأس الدكتور حسام عمر. Advertisements

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