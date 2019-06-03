شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن مطراوى مديرا فنيا لسلة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر تكليف أيمن مطراوى بالمهمة الفنية لفريق كرة السلة ، خلفا لأشرف توفيق الذى اعتذر عن إكمال المهمة ، وانتقل إلى النادى الأهلى . ووافق مجلس إدارة سموحة على انتقال أشرف توفيق لتدريب الاهلى ، بعد ان حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا للأندية و التى أقيمت بأنجولا . يذكر أن أيمن مطراوى كان مدربا فى الجهاز الفنى لأشرف توفيق، و بعد رحيل الأخير تم تصعيد مطراوى فى منصب الرجل الأول

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