شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: بقاء محمد صبحى يساعدنا على العودة للممتاز لكن القرار قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى ضياء عبد الصمد، المدير الفني لفريق الداخلية، الإبقاء على محمد صبحى حارس مرمى الفريق فى الموسم المقبل رغم هبوط الداخلية لدورى القسم الثانى.

وقال عبد الصمد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن محمد صبحى من أهم لاعبى الداخلية فى الوقت الحالى، مُشيراً إلى أن عقده يمتد مع الداخلية لمدة موسم، إلا أن رغبة اللاعب جاءت بعدم اللعب فى الدرجة الثانية.

مدرب الداخلية أضاف أن الإبقاء على حارس المرمى يضمن تأهل الداخلية إلى الدورى الممتاز في أسرع وقت، إلا أنه يحترم رغبة محمد صبحى، مؤكداً أن النادى سيُسخّر كل الإمكانيات فى مفاوضاته مع صبحى لإقناعه بالبقاء مع الفريق.

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وتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام، ويسعى ضياء عبد الصمد مدرب الفريق لإعادة هيكلة الداخلية بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم من أجل العودة إلى دوري الأضواء والشهرة .

يذكر أن ضياء عبد الصمد تسلم مسئولية الداخلية عقب هبوط الفريق رسيماً إلى الدرجة الثانية خلفاً لعلاء عبد العال.