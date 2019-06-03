شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينعى والد أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى سعد سمير لاعب النادى الأهلى وفاة والد صديقه أكرم توفيق ، لاعب الأهلى و المعار إلى نادى الجونة . ونشر سمير عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر نعى كتب فيه " البقاء لله ..وفاة و الد أكرم توفيق ..نسألكم الدعاء." Advertisements كان والد اللاعب قد توفى اليوم ، وتقدم نادى الجونة بنعى عبر بيان رسمى

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