تقرير.. صراع هبوط درامي بالدوري المصري.. ماذا حدث في المواجهات المباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد فاروق

حسبة معقدة للغاية، قد تحدث عقب نهاية مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز، نظرًا لاحتمالات تساوي العديد من الفرق التي تتنافس للنجاة من الهبوط في رصيد النقاط.

وهبط رسميًا فريقا الداخلية صاحب المركز السابع عشر برصيد سبع وعشرين نقطة والنجوم صاحب المركز الأخير برصيد ست وعشرين ونقطة، ويشتعل صراع شرس للغاية بين أربع فرق للنجاة من المقعد الثالث المؤدي للسقوط إلى "ممتاز ب".

بينما تتنافس فرق وادي دجلة، حرس الحدود، الاتحاد وبتروجيت للنجاة من مصاحبة الداخلية والنجوم إلى الدرجة الأدنى، حيث يمتلك الثنائي وادي دجلة وحرس الحدود 37 نقطة، بينما يمتلك الاتحاد صاحب المركز الخامس عشر 36 نقطة، ويعد بتروجيت أقرب الفرق للهبوط باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

وتقضي لوائح الدوري المصري الممتاز باللجوء إلى المواجهات المباشرة، لحسم الموقف عند تساوي فريقين بالنقاط، وهو ما يجعل الموقف متشابكًا في صراع الهبوط بين الرباعي المهدد، حيث تتواجد احتمالات عديدة لتساوي فريقين أو أكثر في رصيد النقاط.

ورغم ان فريق الجونة ضمن البقاء رسميًا بالدوري المصري الممتاز، إلا أنه يبقى طرفًا حيث ستعني خسارته مواجهته الأخيرة المؤجلة أمام الزمالك تجمد رصيده عند 37 نقطة، ليدخل في حسبة المواجهات المباشرة مع بعض الفرق التي ستنهي المسابقة بالرصيد ذاته.

وسيصل بتروجت للنقطة 37 في حالة فوزه بمواجهته الأخيرة أمام المقاولون، بينما سيصل الاتحاد للنقطة ذاتها في حالة تعادله مع سموحة، وسيتجمد رصيد وادي دجلة، حرس الحدود والجونة عند نفس النقطة.

وسيصبح بتروجت طرفًا أساسيًا في أي حسبة للمواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة للنجاة من الهبوط، نظرًا لأن الحد الأقصى من النقاط التي سيجمعها في نهاية المسابقة لن يتجاوز 37 نقطة، ليتوقف أمله على تعثر منافسيه.

وفيما يلي النتائج المباشرة بين جميع الفرق المتنافسة للنجاة من الهبوط:

وادي دجلة - الجونة (1-3)

الجونة - حرس الحدود (1-1)

بتروجت - الجونة (1-2)

الاتحاد - الجونة (2-1)

الجونة - وادي دجلة (0-2)

حرس الحدود - الجونة (1-2)

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الجونة - بتروجت (2-1)

الجونة - الاتحاد (1-2)

وادي دجلة - بتروجت (0-2)

بتروجت - حرس الحدود (0-0)

الاتحاد - بتروجت (1-1)

بتروجت - وادي دجلة (1-0)

حرس الحدود - بتروجت (2-2)

بتروجت - الاتحاد (1-0)

الاتحاد - وادي دجلة (2-2)

حرس الحدود - وادي دجلة (4-1)

وادي دجلة - الاتحاد (1-3)

وادي دجلة - حرس الحدود (1-1)

الاتحاد - حرس الحدود (1-1)

حرس الحدود - الاتحاد (1-1)