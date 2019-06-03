رسميا.. فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

توج الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية للـ”تشامبيونزليغ” والتي جمعت بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، اليوم الاثنين، أن فان دايك فاز بجائزة لاعب الأسبوع بعد منافسة مع 3 لاعبين من ليفربول، وهم المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي والحارس البرازيلي أليسون بيكر، لكن العملاق الهولندي اقتنص الجائزة.
ونجح الهولندي الدولي في المساهمة في فوز فريقه على توتنهام بهدفين نظيفين، يوم السبت الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “واندا متروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.
يذكر أن فان دايك حصد هذا الموسم جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمتين من رابطة اللاعبين المحترفين ومن رابطة الأندية الإنجليزية.
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