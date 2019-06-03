خاميس رودريغيز يقرر الرحيل ولكن إلى أين؟

أشارت تقارير صحافية أن لاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، سيغادر بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، إثر قرار الأخير عدم التعاقد معه بشكل نهائي، بعدما أمضى عامين في صفوفه قادماً من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وانضم رودريغيز (27 عاماً) إلى النادي “البافاري” على سبيل الإعارة عام 2017 لمدة عامين حتى 30 يونيو (حزيران) الحالي، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (46,9 مليون دولار).

ووفقا لمجلة كيكر الألمانية، قرر بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) عدم تفعيل بند الشراء في عقد رودريغيز، مؤكدة اليوم الإثنين “اتفق مديرو بايرن على عدم التعاقد مع خاميس”.

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وواجهت العلاقة بين الدولي الكولومبي ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بعض الصعوبات هذا الموسم، بعدما طالب رودريغيز مدربه بمنحه المزيد من الوقت داخل المستطيل الاخضر، علماً أنه سجل 14 هدفاً في 42 مباراة خاضها في “البوندسليغا” منذ وصوله إلى ألمانيا.

وعانى رودريغيز من فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، بمواجهة منافسة قوية في وسط الملعب من أمثال توماس مولر وليون غوريتسكا والإسباني تياغو ألكانتارا.

ومع تضاؤل حظوظه بالعودة إلى النادي المدريدي، أشارت مجلة كيكر إلى إمكانية انتقال رودريغيز إلى الدوري الإيطالي للانضمام إلى نابولي، حيث سيلعب مجدداً تحت إشراف مدرب بايرن وريال مدريد السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.