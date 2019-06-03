تقارير.. يوفنتوس قريب من هدف برشلونة

ذكرت صحيفة توتوسبورت الايطالية أن نادي يوفنتوس أقرب من أي وقت مضى من ضم قلب الدفاع الهولندي الدولي الشاب ماتياس دي ليخت. النادي الايطالي قدم 85 مليون يورو لأياكس أمستردام الهولندي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب بجانب عمولة كبيرة لمينو رايولا وكيل أعماله تبلغ 20 مليون يورو. وتابعت الصحيفة التي تصدر في تورينو أن برشلونة من جانبه رفض زيادة المبلغ المقدم من أجل ضم اللاعب. وينتظر أن يحسم اللاعب مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

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