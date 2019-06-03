ذكرت صحيفة “ماركا” أن وصول البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد سوف يكون بمثابة حل الأزمة التهديفية الكبرى في النادي الأبيض الإسباني.
رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي إلى انخفاض حاد في أهداف ريال مدريد خلال موسم 2018/19 مقارنة بالمواسم الأخيرة ، بينما فشل غاريث بيل وماركو أسينسيو في الوصول إلى حجم التوقعات المنتظر منهم ، فقط بنزيما تمكن من تسجيل 30 هدف ليكون أكثر من سجل هذا الموسم للفريق .
سجل ريال مدريد أقل من 40 هدف مقارنة بالموسم الماضي حيث سجل 108 هدف هذا الموسم بينما 148 هدف في الموسم الماضي مع كريستيانو.
أرقام البلجيكي تثبت ذلك حيث ساهم بـ38 هدف هذا الموسم مع تشيلسي حيث تمكن من تسجيل 21 هدف و 17 تمريرة حاسمه ، لحد الأن لا يزال هازارد مع تشيلسي لكن يأمل زيدان وريال مدريد في رؤيته وهو يسجل أهدافًا بالقميص الأبيض في المستقبل القريب .
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد حل المشكلة في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.