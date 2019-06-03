هازارد حل المشكلة في ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” أن وصول البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد سوف يكون بمثابة حل الأزمة التهديفية الكبرى في النادي الأبيض الإسباني.

رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي إلى انخفاض حاد في أهداف ريال مدريد خلال موسم 2018/19 مقارنة بالمواسم الأخيرة ، بينما فشل غاريث بيل وماركو أسينسيو في الوصول إلى حجم التوقعات المنتظر منهم ، فقط بنزيما تمكن من تسجيل 30 هدف ليكون أكثر من سجل هذا الموسم للفريق .

سجل ريال مدريد أقل من 40 هدف مقارنة بالموسم الماضي حيث سجل 108 هدف هذا الموسم بينما 148 هدف في الموسم الماضي مع كريستيانو.

أرقام البلجيكي تثبت ذلك حيث ساهم بـ38 هدف هذا الموسم مع تشيلسي حيث تمكن من تسجيل 21 هدف و 17 تمريرة حاسمه ، لحد الأن لا يزال هازارد مع تشيلسي لكن يأمل زيدان وريال مدريد في رؤيته وهو يسجل أهدافًا بالقميص الأبيض في المستقبل القريب .