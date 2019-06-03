المقاولون بكامل قوته يسعى للفوز على بتروجت

يدخل فريق المقاولون العرب مباراته مساء اليوم أمام بتروجت مستهدفا الفوز بالمباراة، لذلك سيخوض اللقاء بكامل تشكيله دون أى غيابات عدا المصابين، وأبرزهم طاهر طاهر الذى يقوم حاليا بتنفيذ برنامجه التأهيلي، ويوسف الجوهري لاعب الفريق الذى سوف

يطير إلى ألمانيا يوم الجمعة القادم لإجراء جراحة الصليبى.

وكان المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون قد اجتمع بالفريق وطالب الجهاز الفني واللاعبين بضرورة الفوز فى مباراتى بتروجت

والاهلى ووعد بمكافأت مجزية فى حالة الفوز حيث يسعى المقاولون لدخول المربع الذهبي.

الجدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويسعى الفريق تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبي بعد أن توقف رصيد النادي المصري صاحب المركز الرابع عند النقطة 52.