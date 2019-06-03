الزمالك يفاضل بين بهاء مجدي وعبدالله جمعة أمام الحدود

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، بين بهاء مجدي وعبدالله جمعةلاعبي الفريق، للمشاركة أمام حرس الحدود اليوم
بالدوري الممتاز.
يحسم الجهاز الفني قراره خلال اجتماع الخامسة مساء اليوم، في ظل تألق الثنائي في تدريبات الزمالك.
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