الزمالك يفاضل بين بهاء مجدي وعبدالله جمعة أمام الحدود

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، بين بهاء مجدي وعبدالله جمعة لاعبي الفريق، للمشاركة أمام حرس الحدود اليوم لاعبي الفريق، للمشاركة أمام حرس الحدود اليومبالدوري الممتاز. يحسم الجهاز الفني قراره خلال اجتماع الخامسة مساء اليوم، في ظل تألق الثنائي في تدريبات الزمالك.

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