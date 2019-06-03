لاعب يد الأهلي ينتقد الإدارة بعد رحيله

انتقد عمر القليوبي لاعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي طريقة الاستغناء عنه بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.
وكتب القليوبي عبر حسابه بموقع فيسبوك: "تم انتهاء عقدي مع النادي الأهلي بعد قضاء ١٤ سنة في الدرجة أولى و١٢ سنة في ناشئين النادي ....والحمد لله كان ليا دور مهم في أكثر من ٢٠ بطولة مختلفة (٧ دوري - ٣ كأس مصر -٢ كأس الاتحاد بدون الدوليين- ١
سوبر أفريقيا- ٢ بطولة أفريقيا أبطال الدوري - ٣ بطولة أفريقيا أبطال الكأس- ٢ بطولة عربية - ٢ بطولة الشارقة الدولية)...كنت أتمني أن يكون الخروج من النادي بشكل يليق بتاريخي وعطائي بالنادي وطريقه أفضل لواحد من أبناء النادي المخلصين وليس بوست علي facebook لكن الحمد لله علي كل شيء".
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