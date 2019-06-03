طارق الغنام مدير إداري لسلة الأهلي

قرر النادي الأهلي تعيين طارق الغنام نجم فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء في منصب المدير الإداري. وأعلن الغنام اعتزاله منذ أيام لينهي مشواره مع كرة السلة. مشواره مع كرة السلة. يذكر أن الغنام يلقب حقق مع الأهلي بطولة الدوري 5 مرات آخرها دوري المرتبط، وبطولة الكأس 8 مرات، فضلا عن حصوله على 5 بطولات منطقة، وبطولتي أفريقيا لأبطال الكؤوس، وأخيرا بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي اختتمت بالقلعة الحمراء.

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