شاهد.. وائل جمعة يستنكر غياب محمد صلاح عن التشكيل الأفضل في دوري الأبطال

استنكر وائل جمعة نجم منتخب مصر والأهلي السابق، غياب الدولي المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا. وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "محمد صلاح وعدم وجوده في قائمة الأفضل في دوري الأبطال الموسم دا يطرح ألف علامة استفهام وقبلها عدم وجوده في الأفضل للدوري الإنجليزي ... فلماذا ؟". قائمة الأفضل في دوري الأبطال الموسم دا يطرح ألف علامة استفهام وقبلها عدم وجوده في الأفضل للدوري الإنجليزي ... فلماذا ؟". وغاب محمد صلاح عن التشكيل الأفضل هذا الموسم لدوري أبطال أوروبا، كما لم يتم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ، والتي حصل عليها زميله الهولندي فيرجيل فان دايك. يذكر أن محمد صلاح تمكن من قيادة ليفربول يوم السبت الماضي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعد الفوز على توتنهام بثنائية دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

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