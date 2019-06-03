قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، استبعاد 3 لاعبين من السفر إلى أوزبكستان لمواجهة الأخيرة مباراتين وديتين يومي 9 و11 يونيو الجاري.

وقال شوقي غريب، إن اللاعبين المستبعدين مستمرين على

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

يومي 9 و11 يونيو الجاري.وقال شوقي غريب، إن اللاعبين المستبعدين مستمرين علىذمة المنتخب الأوليمبي تحسبًا للاحتياج إلى جهودهم خلال ودية فلسطين المقرر لها يوم 16 يونيو الجاري.ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يستبعد 3 لاعبين قبل السفر إلى أوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.