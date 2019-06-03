رابح ماجر أسطورة الجزائر: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية

أشاد رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية، بالدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعدما سجّل وتوّج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

وأصبح محمد صلاح، ثالث عربي يتوج بالبطولة بعد

رابح ماجر مع بورتو نسخة ٨٧، والمغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد العام الماضي، وثاني عربي يسجل في نهائي دوري الأبطال.

وأكد ماجر، أن صلاح يستحق المنافسة مرة أخرى على الكرة الذهبية لهذا العام.

وقال ماجر في تصريحات لوكالة الأنباء

Advertisements

الألمانية:"صلاح لاعب رائع ومجتهد، هو حقق إنجازًا مشرفًا للكرة المصرية".

وأضاف:" سعيد بتكراره للإنجاز الذي حققته مع فريقي السابق بورتو، صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية، بعيدًا عن نتائج كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩".

وتابع:" نعم من حقه الترشح للكرة الذهبية وأن يحلم بذلك، حتى مع وجود ليونيل ميسي، عبقري كرة القدم".

وأشار: "تسجيله عبر ركلة جزاء لا ينقص من قيمة الدور الذي يلعبه وفيما حققه ليفربول".