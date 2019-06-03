شاهد.. محد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول

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وجّه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى جماهير الريدز، عقب استقبال الفريق بالأمس في المدينة، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على توتنهامهوتسبير، بثنائية دون رد، محققاً لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز.
واستقبلت الجماهير الفريق بالأمس في مدينة ليفربول، استقبالًا حافلًا، بعد
ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا من استقبال الجماهير الإنجليزي لفريق ليفربول، معلقًا عليها :"بالأمس كان يوم خيالي، شكراً لكل شخص جعل المدينة تبدو.. مثل ملعب آنفيلد".
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