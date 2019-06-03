رياضة | عاجل.. أول تحرك رسمي من الترجي بشأن اجتماع الكاف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تحرك رسمي من الترجي بشأن اجتماع الكاف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث مسؤولو الترجي التونسي خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أزمة مباراة الفريق مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة الصريح التونسية أن إدارة الترجي طالبت كاف بحضور اجتماع تحديد مصير مباراة الوداد مع الترجي المقرر انعقاده، غدا الثلاثاء، والذي سيتوج بقرارات هامة جدا وعقوبات بعد أحداث نهائي رادس ومنها إعادة المباراة أو اعتماد تتويج الفريق التونسي بالبطولة.

قرار الترجي بعد أن ضغط الوداد من أجل الحضور برفقة محامين في محاولة لتخفيض العقوبات التي ستسلط على الفريق المغربي كما أن رئيس الوداد وفوزي لقجع يسعيان إلى تسليط العقوبات على الترجي ورئيسه.

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وتوج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الاعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.