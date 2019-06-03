رياضة | يوفنتوس يرصد 85 مليون يورو لضم دي ليخت قبل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرصد 85 مليون يورو لضم دي ليخت قبل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن يوفنتوس ينافس مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وبرشلونة لضم دي ليخت في الصيف.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة كان الوجهة المفضلة لدي ليخت في الفترة الماضية لكن الفرق المهتمة تريد بقوة ضم قائدأياكس وآخر المنضمين لسباق ضمه يوفنتوس الذي رصد 85 مليون يورو لإتمام صفقة التعاقد مع صاحب الـ19 عاما في الصيف.