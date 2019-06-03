رياضة | كريستيانو رونالدو يحسم صفقة نجم ريال مدريد ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يحسم صفقة نجم ريال مدريد ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لضم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد لصفوف السيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن كريستيانو رونالدو اتصل بخاميس رودريجيز من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف يوفنتوس في الصيف.

وتابع الموقع أن رونالدو يريد وجود خاميس ضمن تشكيلة يوفنتوس في الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى رونالدو يرغب في تفوق فريقه يوفنتوس على نابولي في سباق خاميس رودريجيز بعدما اتصل كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي بالكولومبي من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف فريقه.