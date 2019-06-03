رياضة | مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد هاني نجم النادي الأهلي، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ الظهير الأيمن لنادى الأهلى، يفكر جديا في الاحتراف، وطلب من بعض الوكلاء المقربين منه، البحث عن عرض أوروبى، للرحيل عن القلعة الحمراء.

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وتسيطر على اللاعب حالة من الغضب بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسى بالفترة الماضية، مما تسبب فى خروجه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة أجيرى رغم أنه من العناصر التى كانت تتواجد بشكل مستمر بالفترة الماضية.

ويبحث ظهير الأهلى عن عرض أوروبى من أجل تقديمه لإدارة الأهلى، وبحث إمكانية الرحيل عن القلعة الحمراء.