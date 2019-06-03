رياضة | ماريانو دياز يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريانو دياز يحسم مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني، موقفه من الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ماريانو في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي:هل يجب أن أغير قميصي هذا الصيف؟لا لن أغيره،هذا هو فريقي.

وتابع: أريد أن أوضح ما جئت إلى هنا لأفعله، لماذا لا أرغب في التفكير في أي شيء آخر غير ريال مدريد؟ لقد ناضلت من أجل الحصول على ريال مدريد. أنا هنا ، سأبذل قصارى جهدي للعب في أفضل فريق في العالم .