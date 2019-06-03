رياضة | هيساج: حان وقت الرحيل عن نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيساج: حان وقت الرحيل عن نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيد هيساج مدافع نادى نابولى الإيطالى عن رغبته رحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات اللاعب، إذ قال إنه يريد خوض تجربة مختلفة فى بلد جديدة وفريق جديد، كما أوضح أنه يعتبر وقته قد انتهى فى نابولى، ويتمنى إيجاد فريق يمنحه ما يريد.

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ويمكث المدافع الألبانى فى صفوف نابولى منذ 2015، لكنه عانى من فقدان مكانه الأساسى فى التشكيل، منذ تولى كارلو أنشيلوتى منصب المدير الفنى للفريق الإيطالى.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وتشيلسى الإنجليزيين تواصلا مع اللاعب، حول إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.