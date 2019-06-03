رياضة | محمد صلاح يغازل جماهير ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يغازل جماهير ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غازل الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول جماهير الريدز بعد الاحتفال بالفريق أمس، عقب العودة من مدريد حاصدا لقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام في النهائي، بهدفين نظيفين، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أمس كان خياليا، شكرًا للجميع، لانكم جعلتم المدينة مثل أنفيلد".