رياضة | المحكمة الرياضية تفصل في قضية النجوم والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الرياضية تفصل في قضية النجوم والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة أزمة النجوم والإسماعيلي، بسبب إبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق والزمالك الحالي، إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وكان مسؤولي النجوم إف سي برئاسة محمد الطويلة، تمسكوا بالحصول على نسبة في بيع اللاعب إلى نادي الزمالك، باعتباره موقع عقد انضمام للفريق العائد للقسم الثاني، وهو ما ينفيه مسؤولي الدراويش والتأكيد على أحقيتهم كاملة في بيع اللاعب.

ويعيش إبراهيم حسن، مستوى متميز للغاية مع القلعة البيضاء وساهم في حصد بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية "، لأول مرة في تاريخ النادي.