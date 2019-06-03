ابتسامة هيكتور كوبر تكشف فبركة حلقته مع رامز جلال في «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

للمرة الأولى وقع هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي لمنتخب أوزبكستان ومدرب المنتخب الوطني السابق، في شباك الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

ورغم من أنها المرة الأولى التي يظهر فيها ضيف مع مترجمه خلال المقلب، إلا أن رد فعل هيكتور كوبر، أمام غوريلا رامز جلال، أثار العديد من الشكوك حول معرفته بالمقلب من البداية.

وكان كوبر، قد استسلم فور رؤيته لغوريلا رامز، وبادل المقلب بابتسامة وقام باحتضانه وذلك على خلاف غيره من ضيوف البرنامج السابقين.

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كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال، خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.

رامز، قام بتذكير هيكتور بمقلب العام الماضي في برنامج «رامز وسط الصفر»، والذي تنكر فيه في شخصية كوبر وشقيقته إيزابيلا، وذكره «لاموري في زوري».