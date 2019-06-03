انت الان تتابع آس: نهائي دوري الأبطال سيعاد في بلد محايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

الترجي - الوداد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في طريقه لإعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال، ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الاتحاد المغربي تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وأضاف أن الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد المباراة في بلد محايد وفي مباراة فاصلة، وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب.

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توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41. وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد