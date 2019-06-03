فان دايك لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

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٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
فيرجيل فان دايك
توج المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بناء على تصويت الجماهير، متفوقًا بالتالي على زملائه في صفوف ليفربول كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون، إضافة إلى المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، وذلك بعد فوز الريدز بهدفين دون رد على حساب مواطنه توتنهام يوم السبت الماضي، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد ليتوج الريدز بلقبه السادس في البطولة الأوروبية والأول منذ عام 2005 عندما تغلب على ميلان الإيطالي في النهائي.
وأسهم فان دايك في خروج ليفربول بشباك نظيفة، ليصبح الريدز أول فريق لا تهتز شباكه بأي أهداف في نهائي البطولة منذ إنتر، عندما تغلب على بايرن ميونيخ 2-0 في نهائي موسم 2009- 2010. كما لم يتعرض فان دايك لأي مراوغة طوال الموسم في 64 مباراة خاضها بقميص الريدز بجميع المسابقات، ليواصل تألقه بعد تتويجه بجائزة
كما لم يتعرض فان دايك لأي مراوغة طوال الموسم في 64 مباراة خاضها بقميص الريدز بجميع المسابقات، ليواصل تألقه بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وبالنسبة إلى منافسيه، خرج أليسون بشباك نظيفة وتصدى لـ8 تسديدات للاعبي السبيرز، في الوقت الذي سجل فيه صلاح الهدف الأول في المباراة النهائية من علامة الجزاء، بينما سجل ديفوز أوريجي الهدف الثاني القاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة.
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