انت الان تتابع طاقم تحكيم صربي لمواجهة الزمالك ضد حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن طاقم تحكيم كل من مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود، والإنتاج الحربي أمام وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام اليوم الاثنين في نفس التوقيت في العاشرة مساء، ويقود الحكم الصربي نوفاك سيموارتش مباراة الفريق الأبيض ويعاونه كل من بويان بانوفيتش مساعد أول وسفيزتار زيبين مساعد ثاني وميلوش جورجيتش حكم رابع، كما يقود الحكم المجري بولاش بيركا مباراة العجلات الحربية ويعاونه كل من إشتيفان أولبيرت مساعد أول ، وبيتر بريتان مساعد ثاني، وشاندور إندو شابو حكمًا رابعًا.

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يحتضن استاد المكس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين بالدوري، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف. ويستقبل