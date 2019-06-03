اتحاد الكرة يحيل أزمة لاعب الزمالك للمحكمة الرياضية

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٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الزمالك
قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، إحالة أزمة إبراهيم حسن لاعب الزمالك، بين الإسماعيلي والنجوم، إلى المحكمة الرياضية الدولية، وجاء قرار اللجنة بعد الشكاوى المتبادلة بين النجوم والإسماعيلي حول اللاعب، وكان تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم استماع لجنة التظلمات إلى دفوعه في قضية انتقال إبراهيم حسن للزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.
وبعد انضمام إبراهيم حسن إلى نادي الزمالك، نشبت أزمة حادة داخل الوسط الكروي، حيث شهدت تراشقا من جانب محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، بسبب التعاقدات وحقيقة بطلان توقيع اللاعب للقلعة البيضاء. وكانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد قد أصدرت قرارا بأحقية نادي النجوم، في الحصول نسبة 50% من قيمة انتقال حسن
وكانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد قد أصدرت قرارا بأحقية نادي النجوم، في الحصول نسبة 50% من قيمة انتقال حسن إلى الزمالك، وعقب صدور قرار لجنة شؤون اللاعبين، تقدم الإسماعيلي بشكوى للجنة التظلمات بالاتحاد المصري، التي أيدت قرار لجنة شؤون اللاعبين.
وكان إبراهيم حسن قد انتقل إلى الإسماعيلي في موسم 2012 - 2013، وفي عقده الجديد شرط ينص على حصول نادي النجوم على 50% من عائدات بيعه الى أي نادٍ آخر.
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