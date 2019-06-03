انت الان تتابع بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

بتروجت

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.

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وكان بتروجت قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الخميس، يرفض فيه خوض مباراته أمام المقاولون وجاء نصه كالتالي: «ويأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين في ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلي مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي