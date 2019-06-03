بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

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٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
بتروجت
قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
وكان بتروجت قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الخميس، يرفض فيه خوض مباراته أمام المقاولون وجاء نصه كالتالي: «ويأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين في ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلي مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي
ويحتل نادي بتروجت، بقيادة مديره الفني محمد عودة، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، في المقابل يحتل نادي المقاولون العرب، بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 47 نقطة.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة، بفوز ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة، أحرزها محمد سمير ومحمد طلعت (هدفين).
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