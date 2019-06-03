انت الان تتابع فضيحة.. الوداد تمت مساومته لخسارة نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

الوداد - الترجي

قال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي إنه تمت مساومة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وصرح رئيس الوداد عبر برنامج "ماتش" قائلا: "شاركنا على أننا محميون وأرسلنا خطابات وشعرنا بالاطمئنان قبل الإياب أنه لا يوجد أي تحيز وأننا سنلعب في إطار من الحياد، وحكم الفيديو كان شرطا أساسيا من الكاف بأن يوجد في النهائي، وتمت مساومتنا على أن يفوز الترجي ببطولة هذا العام في مقابل نتوج في العام المقبل، ورفضنا لم نتفاوض كنا نبحث عن العدل، وبدون استثناء كل المسؤولين في كل الأطراف طلبوا منا استكمال المباراة".

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وأضاف رئيس الوداد: "لم نتفاوض كنا نطالب بحق مشروع لنا، كنا نطالب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وقلتم إن هناك حكم فيديو في النهائي، كان موجودا في الذهاب فلم ليس موجودا في الإياب؟ لم لم تخبرونا؟". وتوّج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة