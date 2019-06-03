مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

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٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
الزمالك
استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
ومن المقرر أن يتكون تشكيل الزمالك من: - حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". - خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة. - خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - إبراهيم حسن - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو". - خط الهجوم: خالد بوطيب. ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره
- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
- خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.
- خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - إبراهيم حسن - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".
- خط الهجوم: خالد بوطيب.
ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة عن سموحة والإنتاج الحربي، العاشر والحادي عشر على الترتيب.
في المقابل يحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة، جمعها من 30 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر.
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