انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

الزمالك

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.

ومن المقرر أن يتكون تشكيل الزمالك من: - حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". - خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة. - خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - إبراهيم حسن - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو". - خط الهجوم: خالد بوطيب. ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره

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