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الأهلي يكشف سبب غياب اللاعبين الدوليين عن المران

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف سبب غياب اللاعبين الدوليين عن المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سبب غياب عدد من لاعبي الفريق عن المران الجماعي للأهلي الذي أقيم مساء أمس الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح أن الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، فضل استمرار الراحة السلبية للاعبين الدوليين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.

وكان الثنائي على معلول وجيرالدو، لاعبا الفريق، قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين المُختارين في قائمة المنتخب الوطني.

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