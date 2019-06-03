شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجيت يتراجع عن قراره بعدم خوض لقاء المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تراجع نادي بتروجيت بشكل رسمي عن موقفه، وأعلن خوض الفريق لمباراة المقاولون العرب في الدوري.

ويلعب بتروجيت ونظيره المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

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وجاء بيان بتروجيت على النحو التالي:

منً منطلق الحس الوطنى والمصلحة العامة، قرر نادى بتروجت خوض مباراة المقاولون العرب يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٣، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للنادى لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف.

وسبق وأصدر بتروجيت بيانا رسميا، أعلن من خلال رفضه لخوض مباراة المقاولون العرب في الموعد الذي سبق وحدده الإتحاد المصري لكرة القدم.

ويعد بتروجيت أقرب الأندية للهبوط لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل مع أندية النجوم والداخلية، حيث يحتل المركز الـ16 ويحتاج للفوز أملا في الاستفادة من سيناريوهات البقاء.