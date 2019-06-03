شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكافئ «كلوب» بتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم نادي ليفربول الإنجليزي مكافأة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، عقب قيادته للريدز لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» أن ليفربول يأمل في تجديد عقد كلوب، لضمان استمراره مع الفريق لما بعد 2022، مشيرة إلى أن المجموعة المالكة للنادي الإنجليزي تحرص على مكافأة الألماني بعد نجاحه في دوري الأبطال.

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ونوهت إلى أن كلوب يتبقى في عقده 3 سنوات مع ليفربول، ويحصل على حوالي 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، إلا أن ملاك النادي يرغبون في استمراره لفترة أطول والحفاظ على قوة الريدز.

وبحسب الصحيفة، قال توم ويرنر، رئيس ليفربول: «عندما ألقى اللاعبون يورجن كلوب في الهواء عقب المباراة فهم يعترفون بما يعرفه جميع مشجعي ليفربول، وهو أنه شخص محبوب من قبل جميع الذين يقدرون كرة القدم، إنه مدرب رائع، وبخلاف ذلك رجل متواضع، لقد مددنا عقده بالفعل مرة من قبل، وكل ما يمكنني قوله هو أنه من المهم أن يبقى هنا لفترة طويلة كما يحب، نحن نعتقد أنه ملتزم بليفربول».

وتوج ليفربول بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على توتنهام هوتسبير، في المباراة النهائية بنتيجة (2-0).