شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوداد: «كاف» عرض علينا استكمال لقاء الترجي مقابل التتويج بالنسخة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وإداريين آخرين عرضوا عليه استكمال مقابلة الترجي التونسي، مقابل الاستفادة من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته القادمة، في إطار «صفقة مقايضة»، وهو ما رفضه مسؤول النادي الأحمر.

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وقال الناصيري، في تصريحات لقناة «ميدي 1 تيفي» ونقلها موقع «البطولة المغربي»: «جميع المسؤولين بدون استثناء ساومونا وعرضوا علينا التنازل وإكمال المبارة مقابل ضمان تتويجنا بالمسابقة في نسخته المقبلة».

وأضاف: «قلت لهم إننا لا نطلب أي شيء غير حقوقنا، وإعمال المنافسة العادلة، لقد أكدتوا لنا أن تقنية الفيديو كانت ستحضر في الإياب».

يُذكر أن الناصيري ووفد من الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع سيذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، من أجل الترافع أمام الاتحاد الأفريقي في اجتماعه الطارئ، عن ملف الوداد الرياضي.