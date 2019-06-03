شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والجونة ينعيان والد أكرم توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعي مجلس إدارة نادي الأهلي والد لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى نادي الجونة أكرم توفيق والذي وافته المنية اليوم. ونشر النادي بياناً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: «الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار لفريق الجونة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. “وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”». كما كتب نادي الجونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ينعى نادى الجونة والد لاعبنا اكرم توفيق..ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر والسلوان».

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