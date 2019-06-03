شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: ريـال مدريد يعود لمطاردة «صلاح» بعد تصريحه الغامض عن مستقبله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «آس» الإسبانية إن ريـال مدريد عاد للاهتمام بضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب تصريحاته الغامضة عن مستقبله عقب فوزه مع فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحه المقتضب لمراسلة Movistar إيزابيل فورنر، عقب نهائي دوري الأبطال، حين قال: «لا أرغب في مناقشة مستقبلي الآن»، رافضًا الإجابة على أي سؤال يتعلق بذلك.

وأضافت الصحيفة أنه ورغم عدم حصول تصريح المصري على الضجة ذاتها التي صاحبت تصريحات كريستيانو رونالدو وجاريث بيل عقب نهائي كييف العام الماضي، إلا أنها أعادت اهتمام ريـال مدريد بضمه، لافتة إلى أن «صلاح» كان على قائمة اللاعبين المرغوبين في الميرنجي الصيف الماضي عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، إلا أن سعر اللاعب الذي وصل إلى 200 مليون يورو كان كفيلًا بابتعاد النادي الملكي عن الصفقة.

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وتابعت «آس»: «الآن، وبعد أحد أسوأ المواسم لريـال مدريد، فحاجة زيدان أكبر لبناء فريق يمكنه المنافسة في جميع المسابقات، والعلاقة المعقدة أحيانًا بين صلاح والمدير الفني لليفربول يورجن كلوب تمنح الأمل لريـال مدريد في أن ضم المهاجم الأفريقي قد لا يكون من المستحيلات».

وأشارت الصحيفة إلى أن «صلاح» يحصل على راتب سنوي قدره 11 مليون يورو، فيما ينتهي عقده في أنفيلد عام 2023، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 150 مليون يورو، ولا يتفوق عليه في القيمة السوقية سوى ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

وستكون مغادرة «صلاح» لليفربول بمثابة المفاجأة بعد الفوز بدوري الأبطال والموسم الرائع الذي عاشه الفريق في الدوري الإنجليزي، بعدما حل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي وكذلك حصول اللاعب على لقب هداف البطولة للمرة الثانية على التوالي بالمشاركة مع أوباميانج وساديو ماني، حسب قول الصحيفة، إلا أن تصريحه أعاد إحياء الأمل لدى الأندية التي تابعته سابقًا، وتحديدًا ريـال مدريد وبايرن ميونخ.

وكان النجم المصري قد كشف سابقًا عن اللاعبين الذي يراهم مثله الأعلى في الكرة العالمية وهم زميله السابق في روما فرانشيسكو توتي بالإضافة إلى رونالدو البرازيلي وزين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريـال مدريد، فيما أبدى الأخير إعجابه بـ«صلاح» بدوره سابقًا مصرحًا: «صلاح لاعب رائع، لقد أظهر ذلك في الوقت الذي لعبه في روما والآن في ليفربول، هو لاعب يحظى بإعجابي بدرجة عظيمة».