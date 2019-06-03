شكرا لقرائتكم الخطيب ينعى وفاة والد أكرم توفيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى والد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار لفريق الجونة. Advertisements وانتقل أكرم توفيق من الاهلي إلى الجونة خلال يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

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