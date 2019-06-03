شكرا لقرائتكم وفاة والد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى والمعار للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توفى منذ قليل والد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى و المعار إلى فريق الجونة ، وتقدم مسئولى نادى الجونة بنعى والد اللاعب ، داعين أن يتغمده الله بالرحمة و المغفرة .
كما أن الفقيد هو والد كل من عبد العزيز توفيق و أحمد توفيق لاعبا المنتخب السابقين .
يذكر أن أكرم توفيق تمت إعارته من النادى الأهلى الى الجونة فى الانتقالات الشتوية الماضية
وأصدر نادى الجونة بيانا لنعى و الد اللاعب جاء فيه " نعى نادي الجونة رحيل والد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول، والذي وافته المنية اليوم. وقال نادي الجونة : "ينعى نادى الجونة والد لاعبنا اكرم توفيق..ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر و السلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى والمعار للجونة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.