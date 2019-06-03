شكرا لقرائتكم وفاة والد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى والمعار للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى منذ قليل والد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى و المعار إلى فريق الجونة ، وتقدم مسئولى نادى الجونة بنعى والد اللاعب ، داعين أن يتغمده الله بالرحمة و المغفرة .

كما أن الفقيد هو والد كل من عبد العزيز توفيق و أحمد توفيق لاعبا المنتخب السابقين .

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يذكر أن أكرم توفيق تمت إعارته من النادى الأهلى الى الجونة فى الانتقالات الشتوية الماضية

وأصدر نادى الجونة بيانا لنعى و الد اللاعب جاء فيه " نعى نادي الجونة رحيل والد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول، والذي وافته المنية اليوم. وقال نادي الجونة : "ينعى نادى الجونة والد لاعبنا اكرم توفيق..ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر و السلوان".