شكرا لقرائتكم منافذ بيع "تذكرتي" مستمرة في العمل بعيد الفطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مسئولو منفذ "تذكرتي" بمحافظة السويس أن العمل بالمنفذ مستمر بدون توقف خلال أيام عيد الفطر المبارك وسيتم تغيير مواعيد العمل لتكون لفترة واحدة بدلا" من فترتين كما كان الحال خلال شهر رمضان الكريم حيث يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة من أول ايام عيد الفطر المبارك لمدة ١٢ ساعة متواصلة من الساعة ١١ صباحا" و حتي الساعة ١١ مساءا".

يذكر أن منفذ تذكرني بمقر نادي منتخب السويس يستقبل المشجعين حاجزي الدرجة الثانية والثالثه اما راغبي شراء تذاكر الدرجة الأولى فإمكانهم الشراء عن طريق فرع اورنج.