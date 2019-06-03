شكرا لقرائتكم مدافع الأهلي يدرس ثلاث عروض محلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محمد نجيب مدافع النادي الأهلي يفاضل بين ثلاثة عروض محلية تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل لأحداها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
يشار ألى أن نجيب لايشارك في مباريات الأهلي الماضية لأسباب فنية الأمر الذى جعله يستقر على الرحيل في الصيف مُفضّلاً الإنتقال لأي نادي محلي عن الإعتزال بنهاية الموسم الجاري.
وينتظر نجيب نهاية الموسم رسمياً من أجل إختيار العرض الأفضل له حتى ينتقل له ومن بين هذه العروض عرضاً من طنطا الذى أبدى جدية واضحة في الحصول على خدمات اللاعب لكن هناك عروض أخرى يفاضل بينها مدافع الاهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الأهلي يدرس ثلاث عروض محلية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.