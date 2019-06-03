شكرا لقرائتكم مدافع الأهلي يدرس ثلاث عروض محلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد نجيب مدافع النادي الأهلي يفاضل بين ثلاثة عروض محلية تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل لأحداها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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يشار ألى أن نجيب لايشارك في مباريات الأهلي الماضية لأسباب فنية الأمر الذى جعله يستقر على الرحيل في الصيف مُفضّلاً الإنتقال لأي نادي محلي عن الإعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وينتظر نجيب نهاية الموسم رسمياً من أجل إختيار العرض الأفضل له حتى ينتقل له ومن بين هذه العروض عرضاً من طنطا الذى أبدى جدية واضحة في الحصول على خدمات اللاعب لكن هناك عروض أخرى يفاضل بينها مدافع الاهلي.