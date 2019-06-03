شكرا لقرائتكم ماذا قال فرج عامر عن مواجهة سموحة ضد الاتحاد السكندري؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن مباراة فريقه والتي تجمعه في العاشرة مساء الليلة بزعيم الثغر فريق الاتحاد، هي مباراة شريفة و ديربي بين شقيقين.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:"مباراة سموحة والاتحاد في كرة القدم اليوم العاشرة مساءا في استاد الجيش ببرج العرب هي مباراة شريفة ودربي سكندري بين شقيقين قلوبنا تدمي من اجل الاتحاد ولكننا سوف نبذل قصارى جهدنا من اجل ان نفوز ..هذه هي المعادلة الصعبة في الحياة ليس كل ما تتمناه تدركه".

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ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدف فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز بأي نتيجة على سموحة للبقاء في الدوري العام دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.



